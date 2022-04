Von: Björn Jahner | 16.04.22

BANGKOK: Sunshine International, Thailands Marktführer für luxuriöse Altersresidenzen mit Sitz in Hua Hin, veranstaltet am Freitag, 22. April 2022 von 16.00 bis 18.00 Uhr eine Roadshow im Anantara Riverside Hotel in Bangkok.

Sunshine International Chief Executive Officer Andrew Stocks, Chief Brand Officer Lorenz Lopena und Sales/ Marketing-Manager Knut Lindemann werden auf der Veranstaltung die Ruhestandsimmobilien von Sunshine International in Hua Hin vorstellen und stehen den Besuchern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Sunshine International lädt Sie ein zu Canapés und Wein.

Für das kulinarische Wohl der Besucher wird mit Canapés vom Anantara Riverside Hotel und erlesenen Weinen gesorgt. Die Teilnahme ist frei, setzt jedoch eine Anmeldung per E-Mail voraus. Mehr erfahren Sie hier.

Sunshine International Property Show @ Anantara Riverside Hotel (Karte): Freitag, 22. April 2022 von 16.00–18.00 Uhr.