Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.22

HUA HIN: Unter dem Motto Sunshine Sales veranstaltet Sunshine International, Thailands Marktführer für luxuriöse Altersresidenzen, am Freitag, 20. Mai 2022 um 18.00 Uhr in der Foxes International Sky Bar eine Cocktailparty für alle, die sich für ein Apartment im Sunshine Tara oder für eine Poolvilla im Sunshine Prestige in Hua Hin interessieren.

In gediegener, stilvoller Atmosphäre feiern die Gäste den Baustart von Sunshine Tara und erhalten ausführliche Informationen über die neueste Sunshine-Residenz in Hua Hin.

Sunshine Tara ist eine kleine Boutique-Residenz mit nur 30 Wohnungen in angemessener Größe. Sie verfügt über alle von Sunshine International gewohnten Annehmlichkeiten, darunter zwei Swimmingpools, ein internationales Restaurant, eine Executive Lounge, eine Sky Bar, ein Fitnesscenter sowie ein Spa und ein Friseursalon. Sunshine Tara bietet das ganze Jahr über Sonnenschein sowie einen besseren und erschwinglichen Lebensstil. Wohnungen sind bereits ab 3,9 Millionen Baht erhältlich.

Käufer eines Apartments im Sunshine Tara und Sunshine Prestige – beides Immobilien von Sunshine International PLUS – profitieren vom privilegierten Zugang zur Executive Lounge, in der den ganzen Tag über Tee, Kaffee und Cappuccino kostenlos serviert werden, sowie von hotelüblichen Servicedienstleistungen und sogar – für den Fall, dass es benötigt wird – 24-Stunden-Rufbereitschaft des Pflegepersonals.

Wer sich für ein Apartment im Sunshine Tara oder für eine Poolvilla im Sunshine Prestige interessiert, ist herzlich eingeladen zu der kostenlosen Cocktail Party von Sunshine International.

Begrenzte Teilnahmezahl – Reservierungen werden ab sofort per E-Mail entgegengenommen.

Weitere Informationen zum Ruhestandstraum in den Tropen erhalten Sie in der E-Broschüre oder direkt bei Sunshine International sowie auf Facebook.