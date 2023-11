Foto: The Nation

SUKHOTHAI: Die UNESCO-Weltkulturerbestätte Sukhothai lädt ab Samstag (18. November 2023) Touristen dazu ein, in die Vergangenheit zu reisen und das eindrucksvolle Loy-Krathong-Fest stilvoll zu feiern.

Unter dem Motto der Tradition können Besucher vom 18. bis 27. November 2023 im Sukhothai Historical Park in historische Kostüme schlüpfen und sich von Mitarbeitern in authentischer Kleidung willkommen heißen lassen, verkündete Provinz-Gouverneur Suchart Thikhasuk.

Foto: The Nation

Als Ursprungsort des Loy Krathong im 13. Jahrhundert gilt die alte Hauptstadt Sukhothai als perfekte Kulisse für die spektakulären Feierlichkeiten. Die traditionsreichen Veranstaltungen des Festivals wurden sogar mit dem Goldpreis der Asia Chapter of the International Festival & Events Association ausgezeichnet.

Foto: The Nation

Ein Höhepunkt des Loy-Krathong-Festivals in Sukhothai ist zweifelsohne das atemberaubende Feuerwerk, das den historischen Park erhellt und seit den 1970er Jahren eine feste Tradition darstellt. Die brillanten Explosionen am Himmel bilden eine malerische Kulisse für die zahlreichen schwimmenden Laternen, die auf den Wasserwegen des Parks zu Wasser gelassen werden.

Foto: The Nation

Loy Krathong, das jedes Jahr am Vollmond des 12. Monats des thailändischen Mondkalenders gefeiert wird, bietet Thais und Touristen im ganzen Land die Möglichkeit, ihre Sorgen und ihr Pech symbolisch abzuwaschen. Das Fest, das in Sukhothai mit historischem Flair und einer beeindruckenden Inszenierung gefeiert wird, verspricht den Besuchern eine unvergessliche Reise in die Traditionen und Schönheit Thailands.