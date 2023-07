Von: Björn Jahner | 08.07.23

RATCHABURI: Die Abteilung für geistiges Eigentum hat vor kurzem die „Bang-Phae-Riesensüßwassergarnele“ als Produkt mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) registriert, was auf ihre geografische Bedeutung hinweist.

Sie ist das fünfte g.g.A.-Produkt in der Provinz Ratchaburi. Sie wird in den Bezirken Bang Phae, Damnoen Saduak und Photharam in der Provinz Ratchaburi extensiv gezüchtet. Derzeit gibt es über 1.122 Landwirte, die Bang-Phae-Riesensüßwassergarnelen anbauen und damit ein jährliches Einkommen von über 2.569 Millionen Baht erzielen.

Zuvor waren in der Provinz Ratchaburi vier g.g.A.-Erzeugnisse registriert, nämlich junge süße Kokosnüsse aus Ratchaburi, Ananas aus Ban Kha, Drachenkrüge aus Ratchaburi und konservierter Rettich aus Photharam.

Im Rahmen des Zertifizierungssystems geografischer Angaben werden die Namen bestimmter Erzeugnisse geschützt, die aus bestimmten Regionen stammen und bestimmte Eigenschaften aufweisen oder deren Ansehen mit dem Erzeugungsgebiet zusammenhängt.