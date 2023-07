Südwestmonsun sorgt für Regen

Von: Björn Jahner | 13.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Starke Regenfälle, Gewitter und Sturzfluten sind am Donnerstag in vielen Teilen Thailands wahrscheinlich, insbesondere in Teilen der nordöstlichen, östlichen und südlichen Regionen aufgrund des Südwestmonsuns im Golf von Thailand und der Andamanensee.

Starke und anhaltende Regenfälle können zu plötzlichen Überschwemmungen und überlaufenden Flüssen führen, insbesondere in hügeligen Gebieten und in Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen, warnt das Meteorologische Amt.

In der Andamanensee und im Golf von Thailand wird Seegang von etwa 1 m auftreten, der bei Stürmen auf 2 m ansteigen kann. Am kommenden Sonntag und Montag (16.–17. Juli 2023) wird sich die Situation wahrscheinlich noch verschärfen, da der Seegang auf 3 Meter ansteigen wird. Kleine Schiffe sollten in dieser Zeit nicht aufs Meer hinausfahren.