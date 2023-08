BANGKOK: Der Südwestmonsun verstärkt sich, bedeckt die Andamanensee und den Golf von Thailand und verursacht nach Angaben des Meteorologischen Amtes in 60 bis 80 Prozent Thailands starke Regenfälle.

Den Menschen in den betroffenen Gebieten wird geraten, sich vor starkem bis sehr starkem Regen und den sich ansammelnden Niederschlägen in Acht zu nehmen, da diese zu plötzlichen Überschwemmungen und Abflüssen aus den Wäldern führen könnten, insbesondere in hügeligen und niedrig gelegenen Gebieten.

Was die Seebedingungen betrifft, so nehmen die Wellen in der Andamanensee und im Golf von Thailand an Stärke zu. In der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand liegen die Wellenhöhen bei 2 bis 3 Metern und in Gebieten mit Gewitterstürmen noch höher.

Außerdem wird erwartet, dass sich der Taifun Lan im Pazifischen Ozean am Montag und Dienstag (14.–15. August 2023) auf die Südküste Japans zubewegt. Reisenden, die einen Besuch in diesen Gebieten planen, wird empfohlen, sich vor Antritt der Reise über die Wetterbedingungen zu informieren.