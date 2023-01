Foto: The Nation

BANGKOK: Nach Angaben des Meteorologischen Amts werden für das Wochenende im Süden Thailands starke Regenfälle und Flutwellen vorhergesagt, während im Golf von Thailand starke Winde herrschen.

In einer Wetterwarnung vom Samstag erklärte der thailändische Wetterdienst, dass über dem Golf von Thailand und der Andamanensee ein starker Nordostmonsun vorherrscht. Diese Wetterlage wird am Samstag und Sonntag schwere Regenfälle in den unteren Süden bringen.

Zu den betroffenen Gebieten gehören Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Trang und Satun. Starke Winde werden im Golf 2 bis 4 Meter hohe Wellen erzeugen, die bei Gewitterschauern noch höher werden, während in der Andamanensee ebenfalls 2 Meter hohe oder höhere Wellen zu erwarten sind.

Die Menschen an der Ostküste des Südens wurden aufgefordert, sich vor Flutwellen in Acht zu nehmen, und kleine Boote im Golf wurden aufgefordert, bis Sonntag im Hafen zu bleiben.

Ein starkes Hochdrucksystem, das über Thailand und dem Südchinesischen Meer liegt, wird am Wochenende kühleres Wetter und starke Winde in der oberen Hälfte des Landes bringen, so die Meteorologen.

Die Temperaturen werden im Nordosten um 2 bis 4 Grad Celsius und im Osten sowie in der Mitte des Landes, einschließlich des Großraums Bangkok, um 1 bis 3 Grad Celsius sinken. Die Menschen in Nordthailand wurden aufgefordert, sich aufgrund der trockenen Luft und der starken Winde vor Feuer zu hüten.

Aktuelle Wetterinformationen erhalten Sie beim Thailändischen Meteorologischen Amt und über die Kurzwahl 1182.