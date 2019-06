Von: Redaktion DER FARANG | 23.06.19

BANGKOK: Die Länder Südostasiens sollen sich gemeinsam um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2034 bewerben.

Thailands Außenminister Don Pramudwinai glaubt, dass das in 15 Jahren möglich sein wird. Die bisher einzigen asiatischen Gastgeber einer Fußball-Weltmeisterschaft waren 2002 Japan und Südkorea. Der 10-Länder-Block der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN), der sich an diesem Wochenende in Bangkok trifft, könnte die WM in einigen Ländern ausrichten. In Südostasien leben zig Millionen leidenschaftlicher Fußballfans, aber es fehlen aktuell hochrangige Nationalmannschaften sowie die Stadien, um das große Ereignis auszurichten. Noch ist unklar, welches der zehn Mitglieder Spiele ausrichten würde oder wie die FIFA die für Turnierveranstalter übliche automatische Qualifikation vergeben könnte.