SEOUL (dpa) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping plant nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In bald einen Besuch in Nordkorea.



Auch werde der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach Russland reisen, sagte Moon nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag auf einer Sitzung seines Kabinetts in Seoul. Südkoreas Präsident sah auch die Möglichkeit eines Gipfels zwischen Nordkorea und Japan.

Termine oder andere Details der diplomatischen Aktivitäten nannte Moon nicht. Seine überraschenden Äußerungen folgten auf Gespräche mit US-Außenminister Mike Pompeo, der am Sonntag in Pjöngjang mit Kim zusammengetroffen war und am Montag in Peking erwartet wurde. Von chinesischer Seite gibt es bisher keine Ankündigung über eine bevorstehende Visite Xis in Nordkorea.