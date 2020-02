Südkoreanischer Film «Parasite» gewinnt den Auslands-Oscar

Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.20

Der südkoreanische Film «Parasite» hat den Auslands-Oscar bekommen. Das Werk von Regisseur Bong Joon Ho hatte zuvor bereits einen Golden Globe sowie die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes gewonnen. Es ist der erste Oscar für Südkorea in der Kategorie Internationaler Film, die erstmals unter diesem Namen firmiert; bislang hatte diese Kategorie bester fremdsprachiger Film geheißen. «Parasite» ist ein sozialkritisches Thriller-Drama um eine arme Familie, die sich im Haus einer reichen Familie einnistet.

Bei der 92. Oscar-Gala in der Nacht zum Montag in Hollywood hatte «Parasite» zuvor bereits den Oscar für das beste Drehbuch gewonnen. Er war außerdem in den Königskategorien bester Film und Regie nominiert. Bislang hat noch nie ein nicht-englischsprachiger Film den Oscar als bester Film gewonnen.