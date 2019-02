Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.19

BANGKOK: Die Polizei hat einen Südkoreaner festgenommen, der eine Website mit falscher Lotterie betrieben hatte.

Der Mann wurde von Interpol per Haftbefehl gesucht und soll der Kopf einer Betrügerbande gewesen sein, die mit der illegalen Lotterie von Südkoreanern über eine Milliarde Baht kassiert hat. Der Verhaftete lebte seit fünf Jahren in Thailand und wurde bei einem Kaufhaus an der Sukhumvit Road festgesetzt.