Südkorea kritisiert Nordkorea wegen grenznaher Artillerie-Übung

SEOUL (dpa) - Südkorea hat Nordkorea wegen einer Artillerieübung nahe der innerkoreanischen Seegrenze kritisiert. Die Schießübungen stellten einen Verstoß gegen ein bilaterales Militärabkommen vom September des vergangenen Jahres dar, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Montag mit. Nordkorea müsse jede militärische Aktion in der Grenzregion stoppen.

Die nordkoreanischen Staatsmedien hatten zuvor berichtet, Machthaber Kim Jong Un habe bei der Inspektion eines Militärverbands auf der Insel Changrin im Gelben Meer den Befehl zum Schießen gegeben. Die Soldaten des Küstenartillerie-Verbands hätten «zur Freude des obersten Anführers ihre Kanonen-Schießfähigkeiten gezeigt», die sie beim täglichen Training erarbeitet hätten. Wann die Übungen stattfanden, war unklar.

Südkorea könne bestätigen, dass die Schießübungen auf der grenznahen Insel erfolgten, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Südkorea. Details nannte er nicht.

Im Zuge ihrer Annäherung im vergangenen Jahr hatten unter anderem die Streitkräfte beider Länder vertrauensbildende Maßnahmen nahe der schwer militarisierten Grenze vereinbart, um Zwischenfälle zu vermeiden. Die Beziehungen sind in diesem Jahr jedoch wieder ins Stocken geraten.

Die Führung in Pjöngjang hatte Südkorea unter anderem aufgerufen, nicht mehr als Vermittler zwischen Nordkorea und den USA aufzutreten. Zuletzt hatte Nordkorea auch seine Kritik an den gemeinsamen Manövern der USA mit Südkorea deutlich verstärkt. Seit dem gescheiterten Gipfel zwischen Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump im Februar in Vietnam gab es in den Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm keine Fortschritte mehr.