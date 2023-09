Von: Björn Jahner | 12.09.23

BANGKOK: Kürzlich besuchte eine Delegation von Elektrofahrzeugherstellern aus Südkorea zusammen mit dem Bürgermeister von Yeonggwang-gun, Südkoreas führender Mobilitätsstadt, das thailändische Board of Investment (BOI), um Investitionsmöglichkeiten für Elektrofahrzeuge in Thailand zu diskutieren.

Nach Angaben des Generalsekretärs des BOI, Narit Therdsteerasukdi, bestand der Zweck des Besuchs darin, Möglichkeiten für Investitionen in Thailand zu untersuchen und zu diskutieren, insbesondere für kleine Elektrofahrzeuge und Nutzfahrzeuge, die für Transport und Logistik eingesetzt werden. Südkoreanische EV-Unternehmen sind an Thailands EV-Industrie interessiert, da Thailand in der ASEAN-Region führend in der EV-Automobilindustrie ist. Das Land verfügt über eine robuste und vollständige Automobil-Lieferkette.

Thailand und Südkorea sind seit langem Wirtschaftspartner. In den vergangenen fünf Jahren (von 2018 bis Juni 2023) haben 144 Investitionsprojekte aus Südkorea mit einem Wert von über 58 Milliarden Baht (1,6 Milliarden US-Dollar) eine BOI-Förderung beantragt. Die meisten Projekte betreffen Elektrogeräte, Elektronik, Fahrzeugteile, Stahl und Metall sowie digitale Unternehmen.