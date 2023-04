Südbahn öffnet nach Bombenanschlag

Von: Björn Jahner | 16.04.23

YALA: Der Zugverkehr zwischen Hat Yai und Sungai Kolok, der am Freitag (14. April 2023) nach einem Bombenanschlag auf die Gleise im Bezirk Mueang in der Provinz Yala unterbrochen wurde, wird am Montag (17. April 2023) wieder aufgenommen, sagte ein Bahnbeamter.

Der Bombenanschlag auf die Gleise, der vermutlich von Aufständischen aus dem tiefen Süden verübt wurde, ereignete sich am späten Freitagnachmittag in der Nähe der Eisenbahnbrücke in Ban Sateng Nok im Bezirk Muang in der Provinz Yala, zwischen dem Bahnhof Yala und dem Bahnhof Mai Kaen in der Provinz Pattani.

Die Schäden an den Gleisen führten dazu, dass der Zugverkehr zwischen Hat Yai in Songkhla und Sungai Kokok in Narathiwat eingestellt wurde.

Die Reparaturarbeiten wurden am Sonntag um 13.19 Uhr abgeschlossen.

Der Zugverkehr zwischen Hat Yai und Sungai Kolok wird am Montag wieder aufgenommen, rechtzeitig, damit die Pendler am letzten Tag des Songkran-Festivals in ihre Heimatprovinzen zurückkehren können.

Nach dem Bombenanschlag wurden die Sicherheitsvorkehrungen entlang der Bahnstrecken durch die südlichen Grenzprovinzen, insbesondere in gefährdeten Gebieten, verstärkt.