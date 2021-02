BANGKOK: Die südafrikanische Covid-19-Variante, von der angenommen wird, dass sie gegen bisherige Impfstoffe resistent ist, wurde Ende Januar bei einem thailändischen Rückkehrer aus Tansania entdeckt, erklärte der Generaldirektor des Department of Disease Control, Dr. Opas Karnkawinpong, auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Er betonte, dass seine Behörde die Situation sehr genau beobachtet, da befürchtet wird, dass die südafrikanische Virusvariante Thailand bereits erreicht haben könnte.

Bei der infizierten Person handelt es sich um einen 41-jährigen Thailänder, der aus beruflichen Gründen nach Tansania gereist war und am 29. Januar nach Thailand zurückkehrte. Er wurde positiv getestet, als er die obligatorische staatliche Quarantäne antrat und wird zwischenzeitlich in einem Krankenhaus behandelt.

Keine Hinweise auf schwereren Krankheitsverlauf

Gemäß Dr. Opas gibt es im Fall dieses Patienten keine Hinweise darauf, dass die mutierte Virusvariante zu einem schwereren Krankheitsverlauf geführt hat. „Mutationen, wie die G-Variante aus England, können dazu führen, dass sich das Virus schneller ausbreitet, aber sie sind weniger schwerwiegend“, erklärte er. Er fügte hinzu, dass es bis jetzt nur eine vorläufige Studie gibt, die darauf hindeutet, dass bisher entwickelte Covid-19-Impfstoffe einen begrenzten Schutz gegen die südafrikanische Variante bieten.

Anstieg der Coronavirus-Fälle in Pathum Thani

Das Gesundheitsministerium teilte zwischenzeitlich mit, dass es neben Samut Sakhon nun auch auf die Virussituation in der Provinz Pathum Thani genau beobachtet, nachdem dort letzte Woche mehrere neue Fälle auf dem Pornpat-Frischmarkt im Bezirk Thanyaburi festgestellt wurden, weshalb die Behörden den Markt umgehend geschlossen und Covid-19-Massentests durchgeführt haben. Laut dem Ministerium wurden 1.333 Personen getestet. Bei 175 Personen fiel das Testergebnis positiv aus, darunter 111 Thailänder und 64 ausländische Wanderarbeiter aus den Nachbarländern.

Zwischenzeitlich hat sich die Zahl der bestätigten Fälle auf dem Markt auf 182 erhöht. Unter den Infizierten sollen sich mehrere Personen befinden, die aus acht Provinzen angereist waren, um den Markt zu besuchen – aus Nakhon Nayok, Phetchaburi, Saraburi, Bangkok, Ayutthaya, Ang Thong, Nakhon Ratchasima und Phrae.

Virusausbreitung auch in anderen Provinzen befürchtet

Die Gesundheitsbehörden vermuten, dass die niedrige Deckenhöhe und die schlechte Durchlüftung des geschlossenen Marktbereiches die Ausbreitung des Virus beschleunigt haben. Da einige Händler ihre Waren auch auf verschiedenen Märkten in anderen Provinzen verkaufen, befürchten die Behörden, dass sich das Virus auch in anderen Gebieten ausbreitet. So wurde ein Fall in Nakhon Ratchasima im Isaan verzeichnet. Bei dem Infizierten handelt es sich nach Aussage des Leiters der Gesundheitsbehörde der Nordostprovinz um einen siebenjährigen Jungen aus Pathum Thani, der am 10. Februar mit seiner Familie nach Nakhon Ratchasima gereist war, um an einer Einäscherungszeremonie teilzunehmen. Später wurde festgestellt, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte. 14 Personen, die während der Einäscherungszeremonie in engem Kontakt mit dem Infizierten standen, wurden von den Behörden unter Quarantäne gestellt.

Insgesamt wurden seit dem Ausbruch der zweiten Corona-Welle in Thailand 11 weitere Fälle in Nakhon Ratchasima verzeichnet. Neun Patienten sind bereits genesen, zwei befinden sich noch in medizinischer Behandlung im Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, wo auch der neueste Fall behandelt wird.

Nakhon Pathom meldet am Sonntag acht neue Fälle

Ein Anstieg der Infektionen wird auch in Nakhon Pathom gemeldet, wo am Sonntag acht neue Fälle verzeichnet wurden, womit sich die Zahl der Infizierten in der Provinz auf 88 erhöhte, darunter 85 Thailänder. Alle neuen Fälle sind Verwandte des vorausgegangenen Falles.

In Samut Sakhon wurden übers Wochenende 22 Märkte von den Behörden gereinigt und desinfiziert. Alle, unter Ausnahme des „Talad Rot Fai“, wurden am Montag wieder geöffnet. Bis auf Weiteres geschlossen bleibt zudem der „Central Shrimp Market“, der für den Ausbruch der zweiten Covid-19-Welle in Thailand verantwortlich gemacht wird.

Insgesamt wurden in Thailand am Sonntag 166 neue Coronavirus-Fälle verzeichnet, fast die Hälfte der Infektionen wurde bei Massentests in Pathum Thani und Samut Sakhon nachgewiesen.