Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.19

BANGKOK: Khunying Sudarat Keyuraphan, erste Wahl der Partei Pheu Thai für das Amt der Ministerpräsidentin, hat die Glaubwürdigkeit der Wahl von 194 Senatoren durch die Militärjunta, die offiziell als National Council for Peace and Order (NCPO) bezeichnet wird, in Frage gestellt.

Sie wies darauf hin, dass eine große Gruppe von aktiven und pensionierten Militärs, die eng mit Premierminister Prayut Chan-o-cha und dem stellvertretenden Premierminister Prawit Wongsuwan verbunden sind, zu den 400 Kandidaten in der engeren Auswahl gehört und die meisten von ihnen zu Senatoren ernannt werden könnten. „Das ist unfair", fügte sie hinzu. Der Auswahlprozess für die Senatoren koste die Steuerzahler enorm viel Geld, und er werde damit enden, dass viele aktive und pensionierte Generäle Senatoren würden. 194 der 400 Kandidaten werden als Senatoren ausgewählt. Sie haben die Befugnis, für den nächsten Premierminister zu stimmen und die vom Parlament beschlossenen Gesetze zu blockieren, Fünfzig andere Senatoren werden direkt von der Junta ausgewählt, während der Rest der Sitze den Befehlshabern der Streitkräfte, dem Leiter der Polizeibehörde und dem Staatssekretär des Verteidigungsministeriums vorbehalten ist. Die vollständigen Namen der Senatoren werden drei Tage nach den Parlamentswahlen am 24. März bekanntgegeben. Die Liste wird dann seiner Majestät dem König zur Genehmigung vorgelegt.