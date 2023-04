KHARTUM: Im Machtkampf zwischen den beiden wichtigsten sudanesischen Generälen hat der bisherige Vize Mohammed Hamdan Daglo internationale Unterstützung gegen Machthaber Abdel Fattah al-Burhan gefordert. General Al-Burhan sei «ein radikaler Islamist, der Zivilisten aus der Luft bombardiert», schrieb Daglo am Montag auf Twitter. Daglos eigener Militärapparat, die paramilitärische Gruppe RSF, und die sudanesische Armee unter Al-Burhans Kommando kämpfen seit Samstag in der Hauptstadt Khartum und anderen Teilen des Landes gegeneinander. Artillerie, Panzer und Kampfflugzeuge sind im Einsatz.

Die Gefechte in Khartum konzentrieren sich auf strategische Punkte wie das Hauptquartier der Armee, den Präsidentenpalast und den Flughafen, die in dicht besiedelten Vierteln der Stadt liegen. Die Armee fliegt Luftangriffe auf Stellungen der RSF. Anwohner und Beobachter aus Khartum berichteten über das Wochenende in sozialen Medien, RSF-Kämpfer hätten auch in Wohnhäusern Stellung bezogen.

Daglo warf seinem Gegner vor, mit radikalen Islamisten gemeinsame Sache zu machen. Islamistische Kräfte gehörten zu den Unterstützern des 2019 gestürzten Langzeitherrschers Omar al-Baschir, die weiterhin eine Rolle im Machtgefüge in der Armee spielen. Diese hofften darauf, «den Sudan isoliert und in Dunkelheit und weit entfernt von Demokratie zu halten. Wir werden weiterhin Al-Burhan verfolgen und ihn zur Rechenschaft bringen», schrieb Daglo.

Al-Burhan hat sich seit Samstagnachmittag nicht mehr öffentlich geäußert, als er den RSF einen Angriff vorwarf und betonte, die Lage unter Kontrolle zu haben. Der Sender Sky News berichtete am Montag, Al-Burhan habe in einem Telefoninterview seine Gesprächsbereitschaft signalisiert. «Jeder Krieg endet in Verhandlungen, auch wenn der Gegner besiegt ist», sagte er demnach. Die Armee werde siegen - «definitiv, so Gott will».

Daglo, auch als Hemedti bekannt, und seiner Einheit wurden in der Vergangenheit schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die RSF ging aus den berüchtigten Dschandschawid-Milizen hervor, die im Konflikt in der Region Darfur brutal gegen die Bevölkerung vorgingen. 2019 stürzten Daglo und Al-Burhan gemeinsam nach öffentlichen zivilen Protesten Langzeitdiktator Omar al-Bashir und übernahmen 2021 erneut die Macht von einer zwischenzeitlich eingesetzten Zivilregierung.

Nach dem Sturz von Al-Baschir 2019 galt Daglo als mächtigster Mann im Sudan. Die Regierungsgeschäfte übernahm aber Al-Burhan, der Generalinspekteur der Streitkräfte. Im Zuge des Übergangs zu einer zivilen Regierung sollten die RSF in das Militär eingegliedert werden, was zu einem Konflikt zwischen den beiden Generälen führte. Daglo unterstellt Al-Burhan, seine Macht nicht aufgeben zu wollen.