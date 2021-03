Suche nach vermisster Frau - Johnson «schockiert und tieftraurig»

City of London Police Commissioner Ian Dyson (L) und Commissioner der Metropolitan Police, Cressida Dick (R) in der Nähe des Tatorts an der London Bridge in London. Foto: epa/Vickie Flores

LONDON: Es ist ein besonderer Kriminalfall, der in Großbritannien Schlagzeilen macht. Eine junge Frau verschwindet, vermutlich wurde sie getötet. Tatverdächtig: ein Polizist. Doch der Fall sorgt auch aus einem anderen Grund für Aufsehen.

Nach dem Verschwinden einer 33-Jährigen in London und der Festnahme eines tatverdächtigen Polizisten hat der britische Premierminister Boris Johnson rasche Aufklärung gefordert. «Wir müssen uns beeilen, alle Antworten zu diesem schrecklichen Verbrechen zu finden», schrieb Johnson am Donnerstag auf Twitter. Er sei «schockiert und tieftraurig» wegen des Falls.

Die 33-Jährige war vor gut einer Woche in Südlondon spurlos verschwunden. «Wie im ganzen Land sind meine Gedanken bei ihrer Familie und ihren Freunden», so Johnson. Mittlerweile ist ein Polizist gefasst worden - er soll Sarah E. entführt und getötet haben. Auch eine Frau wurde festgenommen. Der 48 Jahre alte Beamte werde weiter verhört, berichtete die BBC.

Am Vorabend hatte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick mitgeteilt, dass in einem Waldstück bei Ashford in der Grafschaft Kent eine Leiche gefunden worden sei. Noch ist aber nicht bekannt, ob es sich dabei um Sarah E. handelt. Von ihr fehlt jedes Lebenszeichen, seitdem sie auf dem Rückweg von einer Freundin verschwand. An dem Waldstück in Kent legten Trauernde Blumen und Abschiedsworte nieder.

«Sarahs Verschwinden unter diesen furchtbaren, schlimmen Umständen ist der größte Albtraum jeder Familie», sagte Dick. Es sei zwar «gottseidank unheimlich selten», dass eine Frau von der Straße entführt werde. «Aber ich verstehe, dass Frauen in London und die Öffentlichkeit - vor allem in der Gegend, in der Sarah verschwunden ist - sich große Sorgen machen und sich ängstigen.»

Der Tatverdächtige hat zwei Kinder und arbeitet in London als Polizist. Festgenommen wurde er in seinem Wohnort Deal an der südostenglischen Küste. Bei der festgenommenen 38-Jährigen soll es sich um seine Ehefrau handeln, ihr wird Medienberichten zufolge Beihilfe vorgeworfen.

Polizisten hatten das Haus des Kollegen durchsucht und zwei Autos beschlagnahmt. Dass ein Polizist mit dem Verschwinden von Sarah E. im Zusammenhang stehen könnte, habe «Schockwellen» durch die Londoner Polizei gejagt, so die Behörde.

Der Fall hat auch ein Schlaglicht auf Gewalt gegen Frauen geworfen. In sozialen Netzwerken schilderten zahlreiche Frauen ihre Ängste und Befürchtungen, wenn sie abends oder nachts alleine unterwegs sind. Innenministerin Priti Patel zeigte sich betrübt. «Jede Frau sollte sich sicher fühlen, ohne Angst vor Belästigung oder Gewalt durch unsere Straßen zu gehen», sagte sie.

An diesem Samstag ist eine Mahnwache für Sarah E. in der Gegend geplant, in der sie zuletzt unterwegs war. Unter dem Motto «Reclaim These Streets» (Holt Euch diese Straßen zurück) soll auf die Gefahren für Frauen hingewiesen werden. Es sei falsch, «dass die Antwort auf Gewalt gegen Frauen ist, dass sich Frauen anders verhalten sollen», teilten die Organisatoren mit.