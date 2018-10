Suche nach «Planet X»

Von: Till Mundzeck, dpa | 04.10.18

Irgendwo in den fernen Regionen unseres Sonnensystems gibt es einen noch unbekannten Planeten, sind einige Astronomen überzeugt. Auf die Spur zu ihm könnten neu entdeckte Kleinplaneten führen - einen mit ganz besonderer Flugbahn haben Forscher nun ausfindig gemacht.

Washington (dpa/fwt) - In den eisigen Außenbezirken unseres Sonnensystems haben Astronomen einen extrem fernen Kleinplaneten entdeckt. Das bislang namenlose Objekt mit der Katalognummer 2015 TG387 ist rund 80 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde und zieht damit noch weit hinter Pluto seine Bahn, wie die Carnegie Institution mitteilte. Die Entdecker um Scott Sheppard von der Carnegie Institution beschreiben ihre Entdeckung in einem Fachaufsatz, den sie beim «Astronomical Journal» zur Veröffentlichung eingereicht haben. Sie sehen die Entdeckung als mögliche Spur zum hypothetischen «Planet X», den manche Astronomen in den fernen Regionen unseres Sonnensystems vermuten.