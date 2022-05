Von: Björn Jahner | 16.05.22

Foto: The Nation

PHUKET: Auf Phuket wird die Suche nach einer 76-jährigen deutschen Alzheimer-Patientin fortgesetzt, die vor einer Woche aus ihrem Hotel in Thalang verschwunden war.

Die Suche nach der Frau wird von Bezirksbeamten, Tambon- und Dorfvorstehern des Bezirks Thalang sowie von Touristen- und Ortsvorstehern durchgeführt. Beamte des internationalen Flughafens von Phuket und des Sirinat-Nationalparks haben sich ebenfalls an der Suche beteiligt, die entlang des Mai Khao Beach und des Waldgebietes neben dem Strand durchgeführt wird.

Die deutsche Seniorin verschwand am Montag aus ihrem Hotel und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ihre Familie gab an, dass sie an Alzheimer leidet. Berichten zufolge hatte sie das Hotel schon einmal verlassen, wurde aber gefunden und zurückgebracht.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen die Frau mit blauem Oberteil und schwarzer Hose an einer Stelle zwischen den Stränden Mai Khao und Nai Yang.

Der stellvertretende Gouverneur von Phuket Pichet Panapong der die Suche koordiniert, informierte die Presse, dass die Frau am 5. Mai 2022 mit ihren Verwandten auf Phuket angekommen war und ein Hotel am Mai Khao Beach bezogen hatte. An diesem Tag verließ sie das Hotel und verirrte sich, bevor ein Beamter sie fand und zurückbrachte.

Nach Aussage des stellvertretenden Gouverneurs hätten ihre Verwandten und das Hotel nach ihrem Verschwinden am 9. Mai 2022 versucht, sie zu finden, seien aber gescheitert und hätten dann die Behörden alarmiert.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die vermisste Frau vom Hotel aus in Richtung Süden zu einem Ort zwischen Tambon Sakhu und Tambon Mai Khao geht.

Khun Pichet folgend setzten die Einsatzkräfte am Sonntag ihre Suche sowohl an Land als auch zu Wasser fort, eingesetzt wurde auch ein Marinehubschrauber.