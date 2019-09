Suche nach dem vermissten Chinesen geht weiter

Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.19

PHUKET: Seit Montagmorgen geht vor dem Freedom Beach die Suche nach einem chinesischen Urlauber weiter, der seit Sonntagabend im Meer vermisst wird.

Der 35-Jährige war gegen 19 Uhr mit sechs Freunden schwimmen gegangen. Bei starkem Wind riss eine hohe Welle den Mann ins Meer. Rettungskräfte konnten ihn nachts nicht finden. Mit dem Tagesanbruch wurde die Suche verstärkt. Drei weitere ausländische Touristen beachteten am Sonntag nicht die roten Fahnen am Patong-Strand und drohten in der See zu ertrinken. Rettungsschwimmer konnten die drei Urlauber aus China, einem arabischen Land und Europa rechtzeitig an den Strand bringen. Nach einem Bericht der „Nation“ brachten Helfer die drei Männer bewusstlos ins Hospital Patong.