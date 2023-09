Von: Björn Jahner | 24.09.23

SUPHAN BURI: In Suphan Buri in der westlichen Zentralregion von Thailand sind bei einem Unwetter am Freitag (22. September 2023) etwa 30 Krokodile aus einer Farm ausgebüxt. Da vier oder fünf Krokodile immer noch vermisst werden, suchen die zuständigen Behörden weiterhin die Teiche und Sümpfe in der Gegend von Don Masang im Bezirk Mueang nach den Tieren ab.

Die Farm, in der etwa 70 Krokodile gehalten werden, berichtete am Freitag, dass zwei ihrer Betonbecken während eines schweren Gewitters durch einen umgestürzten Baum beschädigt wurden, so dass etwa 30 Krokodile entkommen konnten.

Foto: The Nation

Am Freitagabend wurden 26 Krokodile von Mitarbeitern der Fischereibehörde der Provinz und von Rettungsbeamten gefunden und zur Farm zurückgebracht. Nach Angaben der Behörden wurde niemand durch die Reptilien verletzt.

Der Gouverneur der Provinz, Natthapat Suwanprateep, besuchte das Gebiet am Samstag (23. September 2023) und informierte sich bei den Beamten über den neuesten Stand der Suche. Er teilte Reportern mit, dass die Farm bei der Fischereibehörde registriert sei und über 10 Teiche verfüge.

Foto: The Nation

Gegenüber der Presse sagte er, dass die Beamten fünf der sieben natürlichen Teiche und Sümpfe rund um die Farm gründlich auf Anzeichen von Krokodilen untersucht hätten, die noch frei herumlaufen. Die verbleibenden zwei Teiche werden heute überprüft.

Er riet den Anwohnern, nicht in den Teichen und Sümpfen zu fischen oder zu schwimmen, bis die Krokodile gefangen sind. Außerdem forderte er die Beamten auf, bei dem Versuch, die letzten vier oder fünf Krokodile, die noch frei herumlaufen, einzufangen, vorsichtig vorzugehen.