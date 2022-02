Von: Björn Jahner | 07.02.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Regierungsminister und ein ehemaliger Abgeordneter haben am Sonntag (6. Februar 2022) ein Restaurant eröffnet, in dem Reis mit Curry für 20 B pro Gericht angeboten wird. Dies ist Teil eines Projekts, mit dem die Belastung durch die steigenden Lebenshaltungskosten verringert werden soll.

Das erste staatlich subventionierte Curry-Restaurant wurde in der Gemeinde Suan Prok im Bangkoker Bezirk Bang Phlat feierlich unter Teilnahme des Ministers für Landwirtschaft und Genossenschaften Chalermchai Sreeon und des ehemaligen Parlamentsabgeordneten von Bangkok Chanin Rungsang eröffnet.

In Zusammenarbeit mit der „Ruam Duay Chuai Kan Sam Nuek Rak Ban Kerd Foundation“, dem Handelsministerium und privaten Netzwerken soll das Projekt dazu beitragen, ähnliche Restaurants in Gemeinden in der ganzen Hauptstadt einzurichten.

Khun Chanin wies darauf hin, dass Reis mit Curry eine wichtige Mahlzeit für die Stadtbewohner ist, und fügte hinzu, dass der Verkaufspreis für das Gericht in seinem Restaurant ein Indikator für die aktuelle wirtschaftliche Lage Thailands ist.

„Deshalb haben wir die Betriebskosten der Restaurantbetreiber für Gas, Zutaten und Lieferung reduziert, um den Preis für Reis mit Curry auf 20 B zu senken“, teilte er der Presse mit.

Khun Chanin sagte auch, dass das Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften darüber hinaus Samen an Gemeindevertreter für den Anbau von Gemüse verteilen würde.

„Mindestens ein Restaurant mit Gerichten für 20 B sollte in jeder Gemeinde eingerichtet werden“, fügte er hinzu.

Personen, die an der Einrichtung eines Restaurants im Rahmen des Projekts interessiert sind, erhalten weitere Informationen über Line @khowgang20baht, die Hotline 1569 des Ministeriums für Binnenhandel und unter der Rufnummer 02-507.5682.