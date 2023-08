BANGKOK: Die Bewohner von acht nördlichen und oberen nordöstlichen Provinzen wurden gewarnt, sich auf Sturzfluten vorzubereiten, da der Mekong in einigen Bezirken bereits über die Ufer getreten ist und sein Pegel aufgrund starker Regenfälle bis zum kommenden Dienstag (15. August 2023) weiter steigen könnte.

Das untere Mekong-Becken und die laotische Provinz Bolikhamsai haben mehr Regen als üblich abbekommen, so dass es nur wenig Spielraum für Überschwemmungen gibt, warnte das National Water Command Centre.

Foto: The Nation

Die Bewohner der Provinzen Chiang Rai, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen und Ubon Ratchathani, die an den Ufern des Mekong leben, sollten sich auf Überschwemmungen vom 10. bis 15. August 2023 vorbereiten.

Die Gouverneure der Provinzen fordern die Bewohner einiger Dörfer auf, sich auf eine Evakuierung in höhergelegene Gebiete vorzubereiten.

Am Donnerstag (10. August 2023) erreichte der Wasserstand des Mekong im Bezirk Mueang von Nong Khai 11,35 Meter und damit den bisher höchsten Stand in diesem Jahr, wie das Hydrologische Zentrum der Provinz mitteilte. Seit Mittwoch (9. August 2023) steige der Wasserstand mit einer Geschwindigkeit von drei bis fünf Zentimetern pro Stunde, warnte das Zentrum.

Foto: The Nation

Mehr als 1.000 rai landwirtschaftlicher Fläche im Tiefland des Bezirks Tha Bo von Nong Khai wurden bereits überschwemmt, nachdem der Mekong über die Ufer getreten war, so die Provinzbeamten.

Sieben Schleusentore wurden geschlossen, um zu verhindern, dass das Hochwasser in das Stadtgebiet von Nong Khai eindringt, und in den überschwemmungsgefährdeten Gebieten wurden Pumpen eingesetzt, so die Behörden. Non Khai liegt am Südufer des Mekong, gegenüber von Vientiane in Laos.

Im Bezirk Mueang der Provinz Nakhon Phanom ist der Mekong auf 10,9 Meter angestiegen und liegt damit nur 1,6 Meter unter dem kritischen Pegel. Der Gouverneur der Provinz, Wanchai Chanporn, hat die Beamten in vier an den Fluss angrenzenden Bezirken angewiesen, die Wasserstände rund um die Uhr zu überwachen und den von den Überschwemmungen Betroffenen zu helfen.

Foto: The Nation

Die Bewohner der vier Bezirke – Ban Phaeng, Tha Uthen, Muang und That Phanom – wurden aufgefordert, ihr Hab und Gut und ihr Vieh in höher gelegene Gebiete zu bringen. Rettungs- und Militäroffiziere stehen bereit, um im Falle von Sturzfluten Notfallevakuierungen vorzunehmen.

Der Gouverneur von Bueng Kan, Narucha Kosacivilize, teilte am Donnerstag mit, dass der Wasserstand des Mekong seit Mittwoch um 80 cm auf 11,5 m gestiegen sei – der höchste Stand seit drei Jahren und gefährlich nahe an der kritischen Marke von 12 m.

In Bueng Kan hat es 16 Tage hintereinander geregnet, was die Entwässerung im Falle von Sturzfluten behindert, die 20.000 Rai Reisfelder beschädigen könnten.