NAKHON NAYOK: Sturzfluten haben mehrere Gebiete in Mueang Nakhon Nayok überschwemmt, nachdem die Kanäle ein bis zwei Meter über die Ufer traten.

Mehrere Touristenorte in den Unterbezirken Sarika und Hin Tang wurden von den Überschwemmungen schwer getroffen.

Am Nang-Rong-Wasserfall in Hin Tang stieg das Wasser mehr als einen halben Meter hoch und überschwemmte eine Brücke über einen Kanal.

Erschwerend kam hinzu, dass eine riesige Menge Wasser aus dem Khao-Yai-Nationalpark zum Wasserfall hinunterfloss.

Die Mitarbeiter des Parks haben daraufhin den Wasserfall aus Sicherheitsgründen vorübergehend für Besucher gesperrt, bis sich die Situation wieder verbessert hat.

Foto: The Nation

Im Wang-Takrai-Park im Unterbezirk Sarika stieg der Wasserstand um 50 cm auf 1 m – so hoch wie seit Jahren nicht mehr.

Am Mittwoch stieg ab 21.00 Uhr der Wasserstand stetig an, so dass Geschäfte und Häuser unter einer Brücke überflutet wurden.

Eine Überwachungskamera in Wang Takrai zeichnete am Donnerstag um 5.54 Uhr morgens auf, dass das Wasser immer noch in Strömen floss, während aufgeregte Dorfbewohner Videos davon machten, wie das Wasser in ihre Gärten und Häuser floss.

Ein 1 km langer Abschnitt des Highway 3049 vor dem Community Development Learning Center wurde ebenfalls von den Wassermassen überschwemmt.