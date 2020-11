Sturzfluten reißen Menschen und Häuser mit

PRACHIN BURI/NAKHON RATCHASIMA: Die durch heftige Regenfälle in Berggebieten verursachten Sturzfluten richteten am Wochenende in weiten Teilen der Provinz Prachin Buri Verwüstungen an, überschwemmte den Tunnel Khao Yai-Thap Lan und versenkten Dutzende von Fahrzeugen an einem Hotel und einer Touristenattraktion.

Zwei Personen wurden als vermisst gemeldet, als die Wassermassen aus dem Nationalpark Thap-Lan, ausgelöst durch stundenlangen starken Regen, mehrere Dörfer in Prachin Buri überschwemmten. Im Bezirk Wang Nam Khieo von Nakhon Ratchasima starb ein Teenager, nachdem er von einer Sturzflut weggespült worden war.

Der Anblick des erneut von der Flut betroffenen Tunnels sprach Bände über die Sturzflut. Der Tunnel durch einen Berg, der die Nationalparks Khao Yai und Thap Lan auf dem Highway 304 zwischen dem Bezirk Kabin Buri in Prachin Buri und dem Bezirk Pak Thong Chai in Nakhon Ratchasima verbindet, stand am Sonntagmorgen etwa 1,80 Meter unter Wasser. Drei Autos waren im Tunnel eingeschlossen, die Insassen wurden evakuiert. Das Wasser ging später zurück, und der Tunnel wurde Berichten zufolge um 18.45 Uhr für den Verkehr freigegeben.

Verona bei Tub Lan, ein Hotel und eine Touristenattraktion am Highway 304 im Bezirk Na Di, wurde nachts überflutet. Mehr als 150 Touristen hielten sich in der Anlage auf und wurden vom Hochwasser überrascht. Mehr als 50 Fahrzeuge wurden weggeschwemmt oder überschwemmt. Das Wasser stand am Resort 1,3 Meter hoch. Im gleichen Bezirk wurde ein älteres Ehepaar vermisst, nachdem ihr Haus von der Sturzflut weggespült worden war.

Die Überschwemmungen trafen am Sonntag gegen 2.30 Uhr die vier Dörfer Wang Mai, Wang Mued, Ban Khun Sri und Ban Wang Khon Daeng. Sakda Hongsa, der Dorfvorsteher von Wang Mai, sagte, ein Haus im Dorf sei von der Sturzflut weggerissen worden. Ein Ehepaar, 65 und 63 Jahre alt, werden vermisst. Eine Such- und Rettungsaktion wurde eingeleitet. Nach Angaben örtlicher Beamter verursachte die starke Strömung Schäden an 15 Häusern in Wang Mai und an 25 Häusern im Dorf Wang Mued. Rettungskräfte brachten Dorfbewohner in Sicherheit und ihre Habseligkeiten in höher gelegene Gebiete.

Teile des Highway 304, der durch die beiden Dörfer verläuft, standen zwischen 50 Zentimeter und 1 Meter unter Wasser und wurden für den Verkehr gesperrt. Die Straße wurde nach 5 Uhr morgens, als das Hochwasser zurückging, wieder geöffnet.

In Nakhon Ratchasimas Dorf Wang Nam Khieo wurde ein 15-jähriger Junge von der starken Strömung mitgerissen, als er am Samstagabend auf einem Motorrad nach Hause fuhr. Seine Leiche wurde am Sonntagmorgen gefunden. Rattanaporn Srisuk, eine 36-jährige Dorfbewohnerin, die in einem einstöckigen Haus wohnte, berichtete, sie hätte nur ein paar Kleider mitnehmen können, bevor sie sich mit ihren beiden kleinen Töchtern in Sicherheit brachte. „Die Strömung war stark und schnell. Sie fegte unsere Habseligkeiten weg. So etwas habe ich noch nie gesehen."