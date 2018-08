Überschwemmungen sorgen in Nan für große Schäden an der Infrastruktur. Foto: Screenshot Thai PBS

NAN: Wegen heftiger, anhaltender Regenfälle haben die Behörden im Bezirk Santisuk Menschen aus elf Dörfern evakuiert.

Ein Dorfbewohner im Bezirk Pua wurde durch einen Stromschlag getötet. Die Regenmengen in Pua, Santisuk und Mae Charim lagen zwischen 158 und 200 Millimeter pro Quadratmeter. Als Folge stieg der Yao-Strom im Bezirk Pua schnell an und trat über die Ufer. Sturzfluten führten zur Evakuierung von Menschen aus elf Dörfern. Die Dörfer Ban Rong und Ban San in Tambon Sathan von Pua wurden überflutet. Die Ban-San-Schule stand 50 Zentimeter unter Wasser und musste am Freitag geschlossen werden. Oberst Rattana Pattanasophon, Kommandeur des 32. Ranger Regiments, entsandte Teams, um Dorfbewohnern in Pua zu helfen. Nan-Gouverneur Paisal Wimolrat hat die Behörden angewiesen, die Situation genau zu beobachten. 68 weitere Dörfer in den Bezirken Pua, Tha Wang Pha und Muang wurden vor möglichen Sturzfluten gewarnt.

Das Meteorologische Amt teilte am Freitag mit, dass der tropische Sturm „Bebinca“ mit Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h über Vietnam liegt und sich Laos nähert. Er soll allen Regionen Thailands Starkregen bringen.