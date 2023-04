Foto: The Nation

BANGKOK: Die Sommerstürme vom Dienstag werden sich in einigen Provinzen auch am Mittwoch (26. April 2023) fortsetzen. So werden für Bangkok und die Provinzen im Norden, Nordosten, Osten und in der Zentralebene vereinzelte Sommerstürme, Sturmböen und etwas Hagel vorhergesagt.

Ein mäßiges Hochdrucksystem wird den Nordosten Thailands und das Südchinesische Meer am Mittwoch überziehen, so das Meteorologische Amt.

Die nördlichen Regionen werden von heißem bis sehr heißem Wetter betroffen sein, wobei starke südliche und südöstliche Winde Feuchtigkeit aus dem Golf und dem Südchinesischen Meer bringen werden, so die Meteorologen. Unter diesen Bedingungen könnten sich die vereinzelten Sommerstürme vom Dienstag am Mittwoch in vielen Provinzen des Nordens, Nordostens, Ostens und der Zentralebene, einschließlich dem Großraum Bangkoks, starke Winde, vereinzelten Hagel und Blitzeinschläge bringen.

Am Mittwoch werden 15 Provinzen im Norden (Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Uttaradit, Tak, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok und Phetchabun) betroffen sein; 15 Provinzen im Nordosten (Loei, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Chaiyaphum, Khon Kaen, Mukdahan, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Amnat Charoen, Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Surin, Si Sa Ket und Ubon Ratchathani); 14 Provinzen in der Zentralebene (Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphan Buri, Lop Buri, Saraburi, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya, Samut Songkhram, Samut Sakhon und Nakhon Pathom); Bangkok und Umgebung sowie alle acht Provinzen im Osten.

Die Wetterbehörde riet den Menschen, während des Unwetters riskante Orte im Freien zu meiden – wie große Bäume, ungesicherte Strukturen und Werbetafeln – und während des Sturms kein Metall zu tragen und keine Mobiltelefone zu benutzen. Landwirten wurde geraten, ihre Ernten vor Sturmschäden zu schützen.

Nach Angaben des Ministeriums herrschen im Golf von Thailand und in der Andamanensee östliche und südliche Winde vor, wobei es an der Westküste des Südens vereinzelt zu Gewitterschauern kommt. Für den Golf werden Wellenhöhen von etwa einem Meter und bei Gewittern von mehr als 2 Metern vorhergesagt. Der gesamte Schiffsverkehr sollte mit Vorsicht betrieben werden.

In Nakhon Phanom wurden mehr als 700 Häuser beschädigt, als Stürme am Samstag und Sonntag (22.–23. April 2023) Teile von fünf Bezirken in dieser nordöstlichen Provinz heimsuchten.

betroffen waren die Bezirke Renu Nakhjon, Pla Pak, Renu Nakhon, Muang und That Phanom. Der am stärksten betroffene Bezirk war That Phanom, wo mehr als 300 Häuser beschädigt wurden.