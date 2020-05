Sturmwarnung für die Andamanen-Küste

Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.20

THAILAND: Für die meisten Provinzen an der Andamanensee sagen die Meteorologen bis mindestens Donnerstag Unwetter voraus.

Die Bevölkerung muss mit heftigen Winden und Starkregen rechnen. Durch den saisonalen Südwest-Monsun verursachte Winde können in der Andamanensee Wellen von bis zu zwei Metern Höhe verursachen. Andernorts wird für weniger als die Hälfte des Landes vereinzelt Regen vorhergesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es während der Woche über dem größten Teil des Großraums Bangkok regnet, liegt bei 30 Prozent.

Die Regenzeit brachte am Samstag starke Winde in acht Provinzen in den nördlichen, nordöstlichen und zentralen Regionen. Mindestens 272 Häuser wurden laut der Behörde für Katastrophenschutz beschädigt. Verletzte wurden nicht gemeldet. Trotz der am 18. Mai offiziell begonnenen Regenzeit herrscht in 29 Provinzen der nördlichen, nordöstlichen und östlichen Regionen immer noch Dürre.