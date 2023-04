BUENG KAN: Am Donnerstag (20. Januar 2023) verursachte ein schweres Gewitter ein Chaos bei einem kostenlosen Konzert in der Provinz Bueng Kan im Nordosten des Landes, bei dem die beliebte Mor-Lam-Band „Rabbit Rhetoric“ bei Thai Ban TV Co., Ltd. gegenüber der Pak-Khat-Kindertagesstätte auftreten sollte, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Die neu installierte Mor-Lam-Bühne stürzte ein, als eine heftige Windböe über das Gelände fegte und die gesamte Konstruktion, einschließlich Stahlrahmen, Geländer, Beleuchtung, Tonanlage, Lautsprecherboxen und eines großen LED-Bildschirms in der Mitte der Bühne, in Stücke brach.

Der Vorfall führte zu Panik und Verwirrung sowohl bei den Sängern als auch bei den Fans. Fans, die gekommen waren, um die berühmten Sänger der Mor-Lam-Band aus nächster Nähe zu sehen, flohen voller Angst und trugen ihre Kinder und Enkelkinder mit sich.

Trotz des starken Windes blieben einige Fans mit verschränkten Armen stehen, um die Band anzufeuern, während die Verkäufer schnell ihre Habseligkeiten zusammensuchten und flohen.

Glücklicherweise wurden keine Verletzten gemeldet. Wegen der Gefahr von umstürzenden Bäumen, Dächern und Trümmern wies Oberst Siwat Worakuttanon, Leiter der Polizeistation Pak Khat, alle Polizeibeamten an, die Konzertbesucher anzuweisen, im Gebäude Schutz zu suchen.

Während des Sturms fiel auch der Strom aus, was das Chaos noch verschlimmerte.

Nach dem Sturm veröffentlichte die Band eine Nachricht in sozialen Medien, in der sie sich für die Absage der Show aufgrund des schweren Sturms entschuldigte, berichtete Siam Rath.

Der Schaden an der Bühne und der Ausrüstung wird auf mehrere Millionen Baht geschätzt. Die Band entschuldigte sich bei ihren Fans und hofft auf deren Verständnis für die Umstände.

Dieser unglückliche Vorfall erinnert daran, wie wichtig Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen im Freien sind, insbesondere angesichts der unvorhersehbaren und schweren Wetterbedingungen.