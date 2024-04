Von: Redaktion DER FARANG | 15.04.24

Verwüstung nach Sturm: Eingestürzte Bühne auf Tempelmarkt in Nonthaburi, Thailand. Drei Musiker wurden verletzt. Foto: Sanook

NONTHABURI: Ein plötzlicher Sturm hat auf einem bekannten Tempelmarkt in Nonthaburi für Chaos gesorgt. Während eines Musikauftritts stürzte die Bühnenkulisse ein und verletzte drei Musiker. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag um 19 Uhr während des jährlichen Mon Songkran-Festes.

Der Vorfall ereignete sich im Wat Paramaiyikawat Worawihan auf der Insel Ko Kret. Das Fest, das am 12. April begonnen hatte, war noch bis zum 17. April geplant. Als heftige Windböen auf die 20 Meter breite, 2 Meter hohe Bühne mit einer 6 Meter hohen Gerüstkulisse trafen, suchten die Besucher in Panik das Weite, um sich in Sicherheit zu bringen.

Das Rettungsteam von Buaphet brachte die Verletzten umgehend ins Chonpratan Pak Kret Hospital. Trotz des Chaos ging das Fest mit Hilfe einer provisorischen Bühne weiter, sodass die Unterhaltung für die Besucher fortgesetzt werden konnte.

Bühne war nicht sturmsicher



Ein bekannter Luk-Thung-Sänger (thailändische Countrymusik), der um 21 Uhr auf derselben Bühne auftreten sollte, berichtete, dass die Bühne keine sicheren Schlingen an der Rückseite hatte, die der Kraft des Sturms hätten standhalten können. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich glücklicherweise keine Darsteller auf der Bühne.

Warnung vor Gewittern und starken Winden



In verwandten Nachrichten warnt das thailändische meteorologische Institut (TMD) derzeit vor Gewittern und starken Winden in einigen Landesteilen. Es werden schwere Wetterbedingungen erwartet, darunter Gewitter, Sturmböen und vereinzelt Hagel. Das Institut rät der Öffentlichkeit, offene Bereiche zu meiden, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich über die neuesten Wetterberichte auf dem Laufenden zu halten.

Das Aufeinandertreffen eines Hochdruckgebiets über Nordthailand und dem Südchinesischen Meer mit extrem heißem Wetter hat ideale Bedingungen für die Entwicklung von Gewittern geschaffen, insbesondere in den nördlichen Regionen des Landes.

Gewitter keine Seltenheit im April



Gewitter sind in Thailand im April keine Seltenheit. Besonders während der heißen Jahreszeit können sich aufgrund der klimatischen Bedingungen heftige Gewitter entwickeln. Diese Stürme bringen oft starke Winde, sintflutartigen Regen und manchmal sogar Hagel mit sich.

Für die Einheimischen gehören solche Wetterextreme zum Alltag. Viele haben gelernt, sich darauf einzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dennoch kommt es immer wieder zu Unfällen und Schäden, wie der Vorfall auf dem Tempelmarkt in Nonthaburi zeigt. Die Behörden bemühen sich, die Bevölkerung durch Wettervorhersagen und Warnungen auf dem Laufenden zu halten. Doch gerade bei Outdoor-Veranstaltungen lässt sich das Risiko nie ganz ausschließen. Umso wichtiger ist es, dass Veranstalter für ausreichend Sicherheit sorgen und Besucher wachsam bleiben.