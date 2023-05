Regen in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Zentrum für Klimawandel und Katastrophen der Rangsit University erwartet, dass in der nächsten Woche zwei Stürme Thailand treffen werden, die sich möglicherweise am Wahltag, dem 14. Mai 2023, auswirken werden.

Der Direktor des Zentrums, Seri Suparatit, teilte am Freitag (5. Mai 2023) in einem Facebook-Post mit, dass sich zwei Stürme – einer aus dem Indischen Ozean und der andere aus dem Südchinesischen Meer – auf Thailand zubewegen.

Der Zyklon Mocha sorgt derzeit für heftige Regenfälle im Golf von Bengalen, während sich im Südchinesischen Meer in der Nähe der Philippinen ein weiteres tropisches Tiefdruckgebiet bildet. Khun Suparatit wies in seinem Beitrag darauf hin, dass die beiden Stürme ab kommenden Dienstag (9. Mai 2023) auf Thailand treffen werden. Dennoch wird erwartet, dass die Hitze und ein Tiefdruckgebiet ab Montag (8. Mai 2023) Gewitter in den zentralen, östlichen, nordöstlichen und nördlichen Regionen verursachen werden.

Khun Suparatit sprach auch von einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit von Gewittern am Wahltag, insbesondere in den südlichen Teilen Thailands. Angesichts der bevorstehenden Wahlen empfahl er der Wahlkommission (EC), überdachte Standorte für Wahlkabinen vorzubereiten, um Störungen durch Unwetter zu vermeiden.

„Wir haben noch eine Woche Zeit; ich würde vorschlagen, dass die Wahlkommission überdachte Standorte einrichtet, um Unannehmlichkeiten am Wahltag zu vermeiden“, schrieb Khun Suparatit.

Er warnte auch davor, dass starke Regenfälle am Wahltag Wahlzettel und Wahlurnen beschädigen und erhebliche Verkehrsprobleme verursachen könnten.

Die Regenzeit in Thailand dauert in der Regel von Mai bis Oktober, wobei die stärksten Niederschläge in der Regel im September und Oktober fallen.