BANGKOK: Das Meteorologische Amt Thailands sagte für Donnerstag anhaltende Gewitter über dem Land voraus, mit vereinzelten starken Regenfällen im Zentrum, einschließlich des Großraums Bangkok, im Osten und im Süden.

Diese Bedingungen werden durch die östlichen und südöstlichen Winde über dem unteren Nordosten und dem Osten sowie durch den schwachen Südwestmonsun über der Andamanensee und Westthailand verursacht.

Die Menschen in den betroffenen Gebieten sollten sich vor Regenansammlungen in Acht nehmen, die Sturzfluten und Überschwemmungen verursachen können, vor allem an den Ausläufern der Berge in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland. Auch die Verkehrsteilnehmer sollten bei Gewitterschauern besonders vorsichtig sein.

Inzwischen beträgt der Seegang in der Andamanensee und im Golf von Thailand etwa einen Meter und bei Gewitterstürmen mehr als zwei Meter. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht fahren und sich von Gewittern fernhalten, riet die Behörde.

Folgende Provinzen sind am Donnerstag am stärksten von den Gewittern betroffen: