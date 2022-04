Studien: Zinsanstieg entlastet deutsche Lebensversicherer

Von: Redaktion (dpa) | 11.04.22

FRANKFURT/KÖLN: Der allgemeine Zinsanstieg verbessert die Finanzlage deutscher Lebensversicherer Studien zufolge merklich. Bei 80 untersuchten Unternehmen sei die für die Aufsicht maßgebliche Solvenzquote Ende 2021 binnen eines Jahres von 390 auf 480 Prozent gestiegen, teilte der Zweitmarkt-Policenaufkäufer Policen Direkt am Montag in Frankfurt mit. Die Kölner Ratingagentur Assekurata kommt bei der Untersuchung von 75 Lebensversicherern zu ähnlichen Ergebnissen.

Die Solvenzquote gibt an, ob ein Versicherer auch in angenommenen Extremszenarien genügend Eigenmittel hat, um seinen Verpflichtungen gegenüber Versicherten und anderen Leistungsempfängern nachzukommen. Die Quote sollte dabei immer mindestens 100 Prozent betragen.

«Gerade bei traditionellen Lebensversicherungsbeständen reagieren die Solvenzquoten sehr sensibel auf die Marktzinsen», sagte Assekurata-Chefanalyst Lars Heermann. Steigende Zinsen wirkten sich positiv auf die Solvenzbilanzen aus. Allerdings bleibe das Solvenzkapital bei einzelnen Anbietern weiter knapp.

Der Chefaktuar von Policen Direkt, Henning Kühl, sieht bei einigen Lebensversicherern noch große Herausforderungen. Bei ihnen gehe es um die Bewältigung der noch vorhandenen Garantieanforderungen sowie darum, ob sie sich in Zukunft überhaupt noch Neugeschäft leisten könnten.