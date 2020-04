Von: Redaktion (dpa) | 30.04.20

MOSKAU: Kremlchef Putin sieht sich nach einer neuen Studie mit einer immer selbstbewussteren Jugend in Proteststimmung konfrontiert. Die Wahrnehmung Putins habe sich auch nach einer umstrittenen Rentenreform bei den Jungen stark verändert, sagte der Soziologe Lew Gudkow bei der Präsentation der Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung am Mittwoch. «Vor allem Studierende in den Großstädten leisten Widerstand.» Zwei Drittel wollen nach dieser Erhebung, dass junge Menschen mehr Möglichkeiten haben, sich in der Politik zu äußern. Der Verdruss über das System sei aber hoch: Knapp 60 Prozent interessieren sich gar nicht oder kaum für Politik.

Der Präsident habe zum Zeitpunkt der Erhebung noch einen Rückhalt von rund 42 Prozent gehabt, hieß es. Die Umfrage wurde zwar im Frühjahr 2019 gemacht. Der Trend setze sich seitdem aber deutlich fort, sagte Gudkow, der das unabhängige Lewada-Institut in Moskau leitet. «Die Situation für Putin ist ernst. Wir sehen ein Ende der patriotischen Euphorie.» Sogar das staatliche Umfrageinstitut Wziom hatte zuletzt ein Rekordtief festgestellt: Nur noch rund 28 Prozent der Befragten vertrauen Putin.

Nach den Einschätzungen der Experten büßen die Regierung, die Parteien und auch die Staatsduma bei den Jugendlichen an Vertrauen ein. Dieser Missmut entlud sich schließlich auch im vergangenen Sommer. Damals gingen nach Aufrufen der Opposition Zehntausende für faire und freie Wahlen auf die Straßen. Der teilweise brutale Einsatz der Polizei brachte auch vergleichsweise unpolitische Bürger in Rage.

In den vergangenen Monaten sorgte auch eine eilig beschlossene Verfassungsänderung für Unmut. Die Volksabstimmung dazu wurde wegen der Corona-Krise verschoben. Die Menschen wehren sich im Internet. Bei einer Online-Kundgebung beteiligten sich Zehntausende Menschen an der von der Opposition organisierten landesweiten Aktion.

Die jungen Russen glauben, dass im Westen Werte wie individuelle Freiheit, wirtschaftliches Wohlergehen sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit besser seien, hieß es in der Studie. Nur 52 Prozent glauben, dass die Beziehungen jemals wirklich freundlich sein könnten. Jeder zweite könnte sich vorstellen auszuwandern.