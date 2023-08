Foto: The Nation

RAYONG: Die Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) sowie sechs thailändische und japanische Partner haben in zwei Industrieparks in Rayong eine Studie über Wasserstoffkraftstoff als Teil von Thailands Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft gestartet.

Der Gouverneur der IEAT, Veeris Ammarapala, sagte am Dienstag (29. August 2023), dass die Partner in den Industriegebieten Map Ta Phut und Smart Park im Östlichen Wirtschaftskorridor Wasserstoff als Kraftstoff für Elektrobusse und zur Stromerzeugung testen würden.

Die Partner sind Bangkok Industrial Gas, Hitachi Zosen Corporation, PTT, Thai Takasago, Toyota Motor Thailand und Toyota Tsusho (Thailand).

Khun Veeris sagte, dass die Studie auch Richtlinien für Unternehmen im Bereich der sauberen Energie für die Ansiedlung in den Industriegebieten und die Durchführung von Transaktionen enthält.

Die gemeinsame Studie, die dem thailändischen BCG-Wirtschaftsmodell (Bio-Circular-Green) für eine kohlenstoffarme Gesellschaft entspricht, wird von der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organisation unterstützt.

Die Zusammenarbeit erfolgt auch im Rahmen einer Absichtserklärung aus dem Jahr 2021 zur Einführung einer sauberen Energieinfrastruktur für den Smart Park und Map Ta Phut.

Die erste Phase wird sich auf die Gestaltung der Energieinfrastruktur für den Smart Park konzentrieren, die erneuerbare Energien, Wasserstoff und saubere Mobilität im Industriegebiet umfasst, so Khun Veeris.

Es wird erwartet, dass die Ergebnisse die Kohlendioxidemissionen im Industriepark bis 2035 um bis zu 73 Prozent reduzieren werden.

Er fügte hinzu, dass IEAT und Partner auch ein kostenloses Energieübertragungssystem sowie Investitionsförderungen für die Energieinfrastruktur des Industrieparks testen.