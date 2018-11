Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

BERLIN (dpa) - Die Ankunft von mehr als einer Million Asylbewerbern in Deutschland hat laut einer Studie alte Konfliktlinien in der europäischen Bevölkerung wieder stärker zutage treten lassen.

«Durch Migration werden regionale und landesspezifische Spaltungen sichtbar - etwa zwischen Ost und West in Deutschland, zwischen Norden und Süden in Italien und zwischen Zentrum und Peripherie in Großbritannien», schreiben die Forscher der Technischen Universität Dresden und der Universität Duisburg-Essen.

Die Autoren der von der Stiftung Mercator geförderten Studie haben die Zusammenhänge zwischen Migration und Populismus in Deutschland, Italien, Österreich, Polen, Schweden, Tschechien, den Niederlanden und Großbritannien untersucht.

Die dabei sichtbar gewordenen latenten Konflikte seien teils kultureller, teils sozioökonomischer oder politischer Natur. Die «Flüchtlingskrise» sei somit nicht Ursache, sondern Katalysator für den um sich greifenden Populismus.

In Deutschland haben seit 2015 rund 1,46 Millionen Menschen einen Asylantrag gestellt. Nach einem Höchststand von 722 370 Erstanträgen im Jahr 2016 ist die Zahl der Menschen, die zum ersten Mal in Deutschland um Schutz bitten, seit 2017 deutlich gesunken.