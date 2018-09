Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.18

PATTAYA: Eine 21-jährige Studentin der Kommunikationswissenschaft wurde am Freitag beim jährlichen Schönheitswettbewerb für Transgender-Frauen im Cabaret Tiffany's zur Miss Tiffany's Universe 2018 gekürt.

Kanwara "Esmon" Kaewcheen, die am Dusit-Campus der Universität Rajabhat studiert, wird Thailand beim Wettbewerb Miss International Queen vertreten, der nächstes Jahr in Pattaya stattfinden wird. Kanwara erhielt einen Honda Jazz RS, eine Geldprämie von 200.000 Baht, Geschenkgutscheine von Kosmetikherstellern und Schönheitskliniken sowie einen Zimmergutschein für ein Hotel. Die Zweitplatzierte war die 22-jährige Teerachaya "Book" Pimkittidej, die Kunst an der Universität Silapakorn studiert, während die 24 Jahre alte Voravalan "Nam" Taveekarn, Studentin der Erziehungswissenschaften an der Universität Rajabhat, den dritten Platz belegte. Der Wettbewerb Miss Tiffany's Universe ist offen für alle Transgender-Frauen, gleich, ob sie sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben oder nicht.