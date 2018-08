Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

SONGKHLA: Über 200 thailändische und ausländische Studenten der Universität Prince of Songkhla haben an einem Nachmittag auf dem Campus eine Safe-Sex-Kampagne gestartet und 30.000 Safer-Sex-Packungen vorbereitet.

Die "Care Packs" werden in Patong an Bars, Restaurants und Sexarbeiter, weiter an Touristen, Expats und Einheimische kostenlos verteilt. Mit ihrer Aktion wollen die Studenten HIV-Infektionen in Phuket und darüber hinaus reduzieren. Carex, ein Unternehmen mit Sitz in Bangkok, stellte Kondome kostenlos zur Verfügung. „The Tiger“ zitiert Ajarn Colin Gallagher, Dozent an der Universität: "Ich bin immer wieder erstaunt, wie Studenten ihre Freizeit für dieses Community-basierte Projekt aufgeben. Studenten haben manchmal den unfairen Ruf, faul zu sein, aber diese Schüler haben bewiesen, dass dies nicht der Fall ist. Es ist sehr erfrischend, wenn sie offen über das Thema sprechen und sich engagieren."