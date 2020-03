Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Auf dem Gelände der Kasetsart University nahmen am Samstag Tausende Menschen, vorwiegend Studenten, an einer politischen Kundgebung gegen die Regierung teil. Sie forderten eine Neufassung der Verfassung und kündigten weitere Proteste an.

Es war eine der größten Kundgebungen seit dem Sturz der Zivilregierung im Jahr 2014 durch einen Militärputsch. Der Studentenführer der Kasetsart-Universität sagte, der Protest sei das bedeutendste Ereignis seit dem Volksaufstand im Oktober 1973 gegen die damalige Diktaturregierung. In der Vorwoche hatte es bereits Demonstrationen an Universitäten und weiterführenden Schulen gegeben. Die Studenten bezeichneten ihren Protest als den letzten Strohhalm nach dem Gerichtsurteil zur Auflösung der Partei Future Forward am 21. Februar.

Ein Mann mittleren Alters sagte gegenüber „The Nation“, dass die Studenten für ihre eigene Sache kämpften - für die Wiederherstellung der Demokratie. Er glaubte nicht, dass sie von Oppositionspolitikern manipuliert wurden. Die Studenten kündigten an, Ungerechtigkeiten nicht länger tolerieren zu wollen, und argumentierten, dass Strafverfolgungsbehörden und Gerichte bei Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit politischen Aktivitäten Doppelmoral anwendeten. Deshalb forderten sie eine Neufassung der Verfassung aus dem Jahr 2017.

Das Verbot der Partei Future Forward (FWP) durch das Verfassungsgericht war der Auslöser für die jüngsten Demonstrationen junger Menschen. Die FWP war die drittgrößte politische Kraft im Parlament, sie hatte bei den Wahlen im März letzten Jahres über sechs Millionen Stimmen gewonnen. Den Führungskräften wurde vom Gericht zehn Jahre lang die Teilnahme an Wahlen untersagt. Die Auflösung der FWP wurde international scharf kritisiert, so von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und Kanada.