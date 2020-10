Studenten fordern zur Demo Unterrichtsausfall

Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.20

Regierungskritische Kundgebung von Studenten in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Studentenvereinigung der Universität Thammasat fordert die Uni-Leitung auf, den Unterricht für drei Tage ausfallen zu lassen, damit die Studenten an der Anti-Regierungs-Kundgebung ab Mittwoch, 14. Oktober, am Demokratie-Denkmal teilnehmen können.

Protestführer Arnon Nampa hatte am Sonntag angekündigt, die Demonstranten wollten nach der Kundgebung am Demokratie-Denkmal zum Regierungsgebäude marschieren, um Premierminister Prayut Chan-o-cha zu stürzen. Er wiederholte seine Forderungen nach einer neuen Verfassung und einer Reform der Monarchie. Die pro-demokratische Kundgebung beginnt um 14 Uhr. Nach Angaben von Aktivisten soll sie drei Tage dauern, die Teilnehmer wollen die Nächte in Zelten verbringen.