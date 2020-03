Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.20

KHON KAEN: Studenten der Universität Khon Khaen demonstrierten am Samstagabend gegen die Regierung. Sie befürchten, dass sich das Coronavirus weiter ausbreiten könnte und machten deutlich, sie hätten von der Regierung genug.

Am Eingang des Mehrzweckgeländes der Juristischen Fakultät waren weiße Stoffbahnen ausgelegt worden, auf denen die jungen Frauen und Männer ihre Botschaften an die Regierung niederschreiben und ihre Meinung äußern konnten. Studentenführer kritisierten in ihren Reden die schlechte Arbeit der Regierung, so gegen die Verbreitung von Covid-19. Das zeuge von Fehlern im Management. Die Studenten forderten den Rücktritt der Regierung, da diese die Probleme des Landes nicht effektiv lösen könnte. Gesichtsmasken und Handgel wurden vorsorglich gegen Covid-19 an alle Teilnehmer der Demo verteilt.