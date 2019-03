Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.19

THAILAND: Studenten von neun thailändischen Universitäten haben eine Unterschriftenkampagne gestartet, mit der sie die Amtsenthebung der Wahlkommission (EC) fordern.

Die Studenten, die sich "Die neue Generation der Menschen für den sozialen Wandel" nennen, haben die Öffentlichkeit eingeladen, sich für die Amtsenthebung über die Website www.change.org zu registrieren. Am Donnerstagmittag hatten sich mehr als 796.000 Menschen auf der Website angemeldet. Inzwischen sind in neun Universitäten Tische aufgestellt worden, an denen sich Studenten anmelden können. Am Mittwoch hatte der Studentenrat der Thammasat University eine Erklärung abgegeben, mit der eine Untersuchung der EC bezüglich der Abwicklung der Wahlen vom Sonntag gefordert wurde.