Von: Björn Jahner | 10.09.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

NONTHABURI: Thais, die dem Student Loan Fund Geld schulden, werden diese Woche zu einer Ausstellung über Schuldenerlass für Haushalte und KMUs in Muang Thong Thani eingeladen. Die Entschuldung von Kreditnehmern wird in Zusammenarbeit mit der Abteilung für den Schutz von Rechten und Freiheiten und der Abteilung für Rechtsvollzug erleichtert.

Der Leiter des Student Loan Fund, Chai-narong Katchapanan, teilte der Presse mit, dass Kreditnehmer mit unbezahlten Schulden zu der Messe eingeladen sind, die noch bis Sonntag stattfindet.

Die Impact Exhibition Hall 5 in Muang Thong Thani in Bangkoks Nachbarprovinz Provinz Nonthaburi wird als Veranstaltungsort für die Messe dienen, die die Notlage der Kreditnehmer lindern soll, die von der Pandemie wirtschaftlich betroffen sind. Viele Darlehensnehmer sind aufgrund mangelnden Einkommens mit ihren Zahlungen in Verzug geraten, und es wurden bereits mehrere Klagen eingereicht.

Chai-narong sagte, dass seine Behörde versucht, einen Schuldenerlass für Kreditnehmer auszuhandeln, die mit Klagen oder anderen rechtlichen Komplikationen konfrontiert sind. Kreditnehmer, die an der Schuldenmediation teilnehmen, werden nicht verklagt und erhalten außerdem einen Nachlass auf Bußgelder, die durch verpasste Zahlungen entstehen. Darüber hinaus wird ihnen eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist angeboten.