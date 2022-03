NAKHON RATCHASIMA: Ein 19-jähriger Erstsemesterstudent einer Universität in der Nordostprovinz starb während eines brutalen Aufnahmerituals durch sechs ältere männliche Studenten in einem Reisfeld außerhalb des Campus.

Die Einzelheiten wurden auf der Facebook-Seite ANTI SOTUS zusammen mit einem Foto des Opfers – Padyos C. 19, Student im ersten Jahr an der Rajamangala University of Technology Isan – veröffentlicht.

Dem Beitrag zufolge nahmen ältere Kommilitonen Khun Padyos mit zu einem Reisfeld in der Nähe von Ban Nong Rawiang im Tambon Nong Rawiang, Bezirk Mueang, wo sie angeblich Fußball spielen wollten. Das Treffen auf dem Reisfeld entpuppte sich jedoch als ein brutales Schikane-Ritual.

Khun Padyos wurde gezwungen, Alkohol zu trinken und dann von den älteren Schülern geschlagen, bis er bewusstlos wurde. Nachdem alle Wiederbelebungsversuche – einschließlich Herz-Lungen-Wiederbelebung – erfolglos blieben, wurde er in das etwa 20 Kilometer entfernte Fort Suranaree Hospital gebracht. Er verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. In dem Facebook-Beitrag wurden weder das Datum noch die Uhrzeit genannt.

Khun Padyos Vater – Ekachai C., 55 – reiste am Sonntag aus Nakhon Si Thammarat nach Nakhon Ratchasima, nachdem er vom Tod seines Sohnes erfahren hatte. Im Fort Suranaree Hospital traf er die sechs älteren Studenten, die sich vor ihm entschuldigten und ihre Schuld zugaben.

In einem Telefoninterview informierte Khun Ekachai Reporter der thailändischen Tageszeitung „Bangkok Post“, er werde am Dienstag zum Krankenhaus zurückkehren, um den Leichnam seines Sohnes von dort zur Autopsie nach Bangkok zu bringen.

Bei einer ersten Untersuchung im Fort Suranaree Hospital wurde festgestellt, dass Khun Padyos Covid-19 hatte, die Infektion aber nur leicht war.

Khun Ekachai sagte auch, er sei von der Universitätsverwaltung kontaktiert worden, die ihm mitteilte, dass die Schikanen außerhalb der Universität stattfanden und daher nicht unter ihrer Aufsicht stünden. Die Universität werde jedoch eine vollständige Entschädigung anbieten, um ihr Verantwortungsbewusstsein auszudrücken.

Die Verwaltung teilte ihm außerdem mit, dass sie gegen die sechs älteren Studenten und ihre Eltern ermitteln werde. Die Studenten würden wegen schwerwiegenden Fehlverhaltens gemäß der Universitätsordnung entlassen werden. Die Polizei werde rechtliche Schritte einleiten.

Der Vater von Khun Padyos sagte gegenüber der Presse, er werde ebenfalls rechtliche Schritte gegen die sechs Studenten und alle anderen, die möglicherweise daran beteiligt waren, einleiten.

Gemäß einem Ermittler der Polizei hat sich die Tat am Sonntag (13. März 2022) gegen 23.00 Uhr ereignet. Es waren etwa 60 Erst- und Zweitsemesterstudenten anwesend, die von den sechs älteren Kommilitonen, die das Ganze organisiert hatten, dazu aufgefordert wurden.