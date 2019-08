Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.19

Ein Leserbrief zur Online-Nachricht „Feiertagsurlauber bleiben Pattaya fern“ (http://bit.ly/30Hl02u):

Pattayas Stränden tun weniger Touristen vermutlich gut – weniger Abfälle etc. Wenn von hunderten schmuddeligen Bars einige Dutzend schließen ist dies ebenfalls kein Weltuntergang. Ein Strukturwandel tut Pattaya insgesamt gut. Dieser läuft ja schon schleichend und bekommt nun abermals einen kräftigen Schub. Nischen für notorische Sextouristen werden auch in Zukunft geboten werden. Nicht mehr flächendeckend und vielleicht auch nicht mehr so schrill. Ist dies wirklich mit (wessen) Wehmut zu beklagen? Eigentlich nicht.

Wilhelm Kranz, Pattaya

