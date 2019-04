Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

BANGKOK: Angesichts der Sommerhitze mit prognostizierten Temperaturen von 42 bis 43 Grad erwartet das Energieministerium beim Stromverbrauch einen neuen Rekord.

Im Vorjahr wurden am 24. April um 14 Uhr 34.317 Megawatt (MW) abgegeben, gegenüber dem 2017 eine Steigerung um 0,6 Prozent. Sarawut Kaewtathip, stellvertretender Staatssekretär, rechnet in den nächsten Tagen mit einer Abgabe von 35.889 MW. Das wären 4,6 Prozent mehr als bei der Spitzenbelastung im Vorjahr. Die Stromversorger sind auf einen neuen Abgaberekord vorbereitet. Ihre Reserven liegen bei 56.034 Megawatt, mithin 20 Prozent höher als der vermutete Rekordverbrauch.

Am Donnerstag stiegen die Temperaturen in Lampang und Tak auf 42 Grad, in Loei und Kanchanaburi waren es 41 Grad sowie in Mae Hong Son, Nan, Phetchabun, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani und Nakhon Sawan 40 Grad. Meteorologen warnen die Bevölkerung vor Sommerstürmen.