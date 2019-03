Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.19

Foto: The Nation

BANKOK: Der Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) rechnet Ende April und Anfang Mai beim Stromverbrauch mit einem Höchststand von 29.000 Megawatt (MW), zwei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Unternehmen hat Vorkehrungen getroffen, um eine stabile und ausgewogene Stromversorgung in der anhaltenden Sommerhitze zu gewährleisten. Laut dem stellvertretenden Gouverneur von Egat, Rerngchai Kongthong, wird die Nachfrage in Bangkok und den fünf umliegenden Provinzen 10.500 MW betragen. Alle Kraftwerke der Egat sind angewiesen worden, Wartungsarbeiten nur bei Bedarf durchzuführen.

Thailands offizielle Sommersaison begann am 21. Februar. Die Temperaturen in Mae Hong Son, Lampang, Uttaradit, Sukhothai, Tak, Nakhon Sawan und Kanchanaburi sollen bei 42/43 Grad Celsius ihren Höhepunkt erreichen, während für den Süden und Bangkok bis 39 Grad Celsius vorhergesagt werden. Wenn das Wetter heiß ist, neigen die Menschen dazu, im Haus zu bleiben und ihre Klimaanlagen und andere Kühlgeräte hochzuschalten - was zu einem höheren Energieverbrauch beiträgt.