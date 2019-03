Von: Björn Jahner | 16.03.19

PATTAYA: Weil auf der Pattaya Klang Road Stromkabel unterirdisch verlegt werden, kommt es auf der in die Innenstadt führenden Hauptstraße sowie auch auf der Beach Road in den nächsten Monaten zu Verkehrsbehinderungen. Dies teilte die Provincial Electricity Authority (PEA) mit.

Die Baustelle beginnt an der Sukhumvit Road an der Abzweigung Pattaya Klang und führt über die gesamte Pattaya Klang Road in Richtung Beach Road sowie weiter in Richtung Walking Street. Die Bauarbeiten wurden am 11. März aufgenommen und erfolgen in mehreren Etappen. Nach Aussage der PEA sollen sie bis zum 20. September abgeschlossen sein.

Da Teile der Fahrbahn wochentags, zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr, für die unterirdische Kabelverlegung aufgerissen werden, müssen Verkehrsteilnehmer wegen der verringerten Fahrbahnbreite mit Behinderungen rechnen. Autofahrer werden gebeten, den Baustellenbereich großräumig zu umfahren. Wegen dem erhöhten Verkehrsaufkommen an Wochenenden ruhen die Arbeiten samstags und sonntags.

Die PEA entschuldigt sich für die entstehenden Unannehmlichkeiten. Weitere Auskünfte erteilt Bauleiter Thanu Surachaiikawit unter der Telefonnummer 038-455.086 zu Bürozeiten.