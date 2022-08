Von: Björn Jahner | 23.08.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Oberste Verwaltungsgericht in Bangkok hat eine Klage abgewiesen, die darauf abzielte, Thailands Strombezüge aus einem Wasserkraftwerk im benachbarten Laos wegen Umweltbedenken zu stoppen, und damit einen jahrzehntelangen Rechtsstreit beendet.

Die Klage von 37 Dorfbewohnern aus acht Provinzen entlang des Mekong-Flusses zielte in erster Linie darauf ab, einen Stromabnahmevertrag zwischen der staatlichen Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) und dem Xayaburi-Staudamm zu annullieren, der sich ihrer Ansicht nach negativ auf die Umwelt und die Lebensgrundlagen ausgewirkt hatte.

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass das Gericht die Klage, die ursprünglich 2012 eingereicht wurde und in den unteren Instanzen gescheitert war, als rechtlich unbegründet einstufte.

Der 1.285-Megawatt-Damm Xayaburi, der von einer Tochtergesellschaft des thailändischen Bauunternehmens CH Karnchang gebaut und betrieben wird, ist der erste Wasserkraftdamm am unteren Mekong in Laos und verkauft 95 Prozent seines Stroms an Thailand.

Die Aufnahme des vollen kommerziellen Betriebs im Jahr 2019 fiel damit zusammen, dass Teile des Mekong selbst am Ende der Regenzeit bis auf ein Rinnsal austrockneten. Das Unternehmen erklärte, es sei nicht für den verringerten Flussdurchfluss verantwortlich.